„ Es ist erschreckend, dass sich so viele Menschen mit solchem Gedankengut zusammenfinden“, sagte der Hauptamtliche Beigeordnete des Kreises Bad Kreunach, Hans-Dirk Nies (SPD), als er auf die über 100 extremen Rechten blickte, die sich am Mahnmal „Feld des Jammers“ in Bretzenheim/Nahe versammelt hatten. Dagegen zeigten unter dem Motto „Meile für Demokratie – Gemeinsam gegen Rechts“ gut 20 Vereine, Verbände, Organisationen auf bunte Art Flagge.

Hauptorganisatoren waren das Netzwerk am Turm gemeinsam mit dem lokalen Bündnis „Kreuznach für Vielfalt“, die mit vielen bunten Pavillons eine vielfältige Mischung aus Stationen zum Informieren, Nachdenken und Mitmachen präsentierten ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.