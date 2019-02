Der Weltgästeführertag lockt auch in Bad Sobernheim viele Interessierte zu einer besonderen Stadtführung. Stand die Premiere im Vorjahr unter dem Slogan „Sowwerummer Originale und Stickelscher“, fand am Sonntag eine Fortsetzung mit Blick auf das 100-jährige Bauhausjubiläum statt. Gut 80 Teilnehmer nahmen an den Rundgängen unter dem Titel „Sowwerummer Häuservielfalt“ teil. Dabei beleuchteten Anke Wiechert, Gernot Schauß und Alois Bruckmeier gleichsam verschiedene Bauwerke aus mehreren Jahrhunderten und gingen auch auf die Entwicklung der Bauhausbewegung in der Felkestadt ein. „Den Bauhausstil erkennt man an der Reduktion und den minimalistisch-linearen Formen, praktisch und schnörkellos“, wussten die Teilnehmer auf Nachfrage.

Heutzutage würde eine architektonische Beschreibung den Baustil wohl als dekor- und reizlos bezeichnen, ergänzte die Kunsthistorikerin Anke Wiechert. Man habe sich nach dem Ersten Weltkrieg weg von der akademischen Lehre ...

Lesezeit für diesen Artikel (458 Wörter): 1 Minute, 59 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.