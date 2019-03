Sehr erfreut zeigte sich Bernhard Haas, der Vorsitzende des Briefmarken- und Münzsammlervereins Sponheim und Umgebung (BMSU), über das große Interesse bei der Münzbörse des Vereins in der Sponheimer Grafenberghalle. Es war die erste Ausstellung, die in dieser Art in der Sponheimer Grafenberghalle abgehalten wurde, nachdem die vergangenen 25 Börsen im Michelin-Casino in Bad Kreuznach stattfanden.

Über den großen Zuspruch bei ihrer Münzbörse in Sponheim freuten sich die Vorstandsmitglieder des BMSU (von rechts), Bernhard Haas, Christel Spanier, Werner Scholtes, aber auch das Vorstandsmitglied des Landesverbandes Südwest, ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.