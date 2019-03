Pressetermin mit leibhaftigen „Tatort“-Darstellern im beschaulichen Sitters: Schon beim Einfahren in den Ort weisen Zettel mit der Aufschrift „SWR Basis“ und „SWR Motiv“ sowie ortsfremde Autokennzeichen auf ungewöhnlichen Medienrummel hin. Wer zuerst Richtung „SWR Motiv“ auf den Kahlforsterhof fährt, wird von SWR-Presssprecherin Annette Gilcher zurückgeschickt zur Basis am Dorfgemeinschaftshaus in der Ortsmitte. Die ist leicht zu finden. Sitters ist das kleinste Dorf in der Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel.

Am elften Drehtag wurde auf dem Kahlforsterhof in Sitters im Donnersbergkreis gedreht. Regisseurin Brigitte Maria Bertele (rechts) spricht mit den Schauspielern Ulrike Folkerts und Ben Becker die Szene durch, die ...

Lesezeit für diesen Artikel (672 Wörter): 2 Minuten, 55 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.