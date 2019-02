Steigt die Verbandsgemeinde jetzt in den Wohnungsbau ein? Im Haushaltsplan 2019 sind für den Erwerb von Bauland auf dem ehemaligen Kellereigelände in Rüdesheim 315 000 Euro eingeplant. Wie Bürgermeister Markus Lüttger erläutert, hat man vom Eigentümer der Fläche, der Sparkasse Rhein-Nahe eine positive Zusage für ein 3009 Quadratmeter großes Stück, das südlich an die bereits fertig gestellte Dienstleistungszentrale Feuerwehr und Katastrophenschutz angrenzt. „Dort könnte ein Projekt seniorengerechtes Wohnen XXL entstehen, das wir wahrscheinlich mit einem Investor umsetzen würden“, bekräftigt Lüttger.

Auf dem Gelände sind im Anschluss an die Dienstleistungszentrale bereits zwei Lebensmittelmärkte geplant sowie der Neubau einer Geschäftsstelle der Sparkasse Rhein Nahe. In unmittelbarer Nähe liegen weitere Märkte und eine ...

Lesezeit für diesen Artikel (508 Wörter): 2 Minuten, 12 Sekunden

