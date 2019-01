Erneut müssen sich Personen aus dem Umkreis der rockerähnlichen Gruppierung No Mercy vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten. In dem Verfahren gegen fünf Angeklagte aus Bad Kreuznach geht es um einen versuchten Totschlag. Das Ereignis soll sich am 15. November 2015 im berüchtigten Space Park zugetragen haben. Die Diskothek am Grenzgraben war bis zu ihrer Schließung im Februar 2016 häufig der Schauplatz von Schlägereien. Nach einem Streit, der vermutlich wegen Eifersüchteleien um eine Frau ausbrach, soll ein 24-jähriger Mann aus Bingen von den Angeklagten auf übelste Weise zusammengeschlagen worden sein.

Zwar trug dieser keine schweren Verletzungen davon, wurde aber durch zum Teil hinterrücks ausgeführten Schläge und Tritte, gegen den Hinterkopf und Nacken bewusstlos. Laut Zeugenaussagen, die allerdings vor Gericht keine ...

Lesezeit für diesen Artikel (570 Wörter): 2 Minuten, 28 Sekunden

