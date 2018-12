Die Stadt Bingen will sich nach Presseinformationen zum März 2019 von Bauhofleiter Jens Heblich trennen. Der 59-jährige Bad Kreuznacher Malermeister und Diplom-Kaufmann versucht seit rund zwei Jahren, als Projektleiter einen gemeinsamen Servicebetrieb aus Friedhofs- und Gartenamt sowie Bauhof hinzubekommen. Bereits in der Binger Stadtratssitzung im Dezember gab es seitens der Ratsmitglieder Kritik daran, dass das Vorhaben ins Stocken geraten ist, aber auch an Oberbürgermeister Thomas Feser.

Die Binger Stadtverwaltung war am Freitag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Auch Heblich wollte sich dazu aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht äußern. Nach Informationen des „Oeffentlichen“ hat er einen unbefristeten ...

