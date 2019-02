Gesundheitsminister Jens Spahn hat ein neues Gesetz auf den Weg gebracht, das seit Anfang des Jahres gilt: das Pflegepersonalstärkungsgesetz. Kliniken in ganz Deutschland dürfen nun so viele zusätzliche Pflegekräfte einstellen wie sie möchten – und nicht nur das: Jede dieser zusätzlichen Stellen soll vollständig von den Krankenkassen refinanziert werden. Doch wie sieht es in unserer Region momentan denn überhaupt aus in Sachen Pflegepersonalausstattung? Der „Oeffentliche“ hat beim Krankenhaus St. Marienwörth und dem Diakonie-Krankenhaus in Bad Kreuznach nachgehört.

„Dadurch, dass wir selbst ausbilden und sehr flexible Arbeitszeitmodelle anbieten, gelingt es uns vergleichsweise gut, die Stellen so zu besetzen, dass unsere Patienten pflegerisch gut versorgt sind“, sagt Angelika Christ, ...

Lesezeit für diesen Artikel (447 Wörter): 1 Minute, 56 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.