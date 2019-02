Während viele Frauen am Valentinstag von ihren Männern verwöhnt wurden, erlebten gleichzeitig weltweit Millionen von Frauen ein Martyrium. Darum soll der 14. Februar nicht ausblenden, dass eine Milliarde Frauen weltweit – statistisch somit jede dritte Frau – Opfer von Gewalt wird.

Deshalb rief die New Yorker Künstlerin Eve Ensler 2012 die Protestveranstaltung „One Billion Rising“ ins Leben. In diesem Jahr beteiligten sich allein in Deutschland rund 200 Städte an der Veranstaltung. ...