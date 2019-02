Auf der Fahrt in die Moderne: Das digitale Zeitalter hält im ÖPNV an der Nahe Einzug. Bad Kreuznach wird die erste Stadt im Rhein-Nahe-Verkehrsverbund (RNN) außerhalb von Mainz/Wiesbaden sein, in der an mehreren wichtigen Bus- und Bahnhaltestellen Echtzeitanzeiger aufgestellt werden. „Dann können die Fahrgäste dort die aktuellen Abfahrtszeiten der Busse und Züge ablesen“, freut sich Heike Kaster-Meurer. Die Oberbürgermeisterin verspricht sich davon für die Nutzer einen attraktiveren ÖPNV. Das ist ein wichtiges Projekt, und „für Bus- und Bahnnutzer ist das ein echter Zugewinn“, erklärte sie beim Pressegespräch. Auch Stadtwerkechef Christoph Nath begrüßt, „dass nun Echtzeitanzeiger an Bushaltestellen umgesetzt sind und dadurch ein echter Mehrwert im Bereich Mobilität geschaffen wird“.

Die Anzeigetafeln stehen bereits am Bahnhof Bad Kreuznach (auf dem Vorplatz und dem Südausgang Bosenheimer Straße) sowie an den Bushaltestellen Stadtwerke (früher Behördenhaus in der Wilhelmstraße) und Salinenplatz. Folgen sollen ...

Lesezeit für diesen Artikel (302 Wörter): 1 Minute, 18 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Artikel zum Thema Mehr zum Thema Kommentar: Harald Gebhardt zu den zwei Seiten des ÖPNV in Bad Kreuznach

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.