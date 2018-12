Aus nah und fern sind am Freitag Förderer und Unterstützer aus den Verbandsgemeinden Rüdesheim, Meisenheim, Kirn-Land, Bad Sobernheim und der Stadt Kirn auf den Dörndich gekommen, um gemeinsam mit Dr. Helge Dhonau-Hermberg und den Vertretern der Sozialstation Nahe die Räume der Tagespflege für an Demenz erkrankte Menschen einzuweihen. Corinna Wirth, die Geschäftsführerin der Sozialstation Nahe, erinnerte daran, dass man sich seit mehr als zwölf Jahren bereits der Betreuung von demenziell Erkrankten widme und nun neben der ausgebuchten Tagespflege in Hargesheim hier auf dem ehemaligen Kasernengelände im Westen des Kreises eine weitere Einrichtung schaffe.

Corinna Wirth, Geschäftsführerin der Sozialstation Nahe (von links) mit Helge Dhonau-Hermberg und den Freunden und Förderern des Projektes um das Bild des Namensgebers Edzard Hermberg.Foto: Sascha Saueressig Corinna Wirth, Geschäftsführerin der Sozialstation Nahe (von links) mit Helge Dhonau-Hermberg und den Freunden und Förderern des Projektes um das Bild des Namensgebers Edzard Hermberg.Foto: Sascha Saueressig „Als wir uns ...

Lesezeit für diesen Artikel (438 Wörter): 1 Minute, 54 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.