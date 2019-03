Rund um den Eichelberg haben Karnevalisten ein Herz für krebskranke Kinder. Daher hatten der CMV Neu-Bamberg, die Frei-Laubersheimer Kappesköpp und Knall und Fall Fürfeld zu einer Gemeinschaftssitzung in die Raugrafenhalle in Neu-Bamberg eingeladen. Unter dem Motto „Best of Eichelberg“ präsentierten sie ein buntes Fastnachtsprogramm zugunsten der Sophia-Kallinowsky-Stiftung. Die Sitzungspräsidenten der drei beteiligten Karnevalsvereine, Tom Ackermann (Frei-Laubersheim), Andreas Hangen (Fürfeld) und Armin Klamt (Neu-Bamberg) ließen keine Gelegenheit aus, die Narrenschar zu animieren, viel zu trinken und zu essen, damit viele Euros in die Kasse flossen.

Stiftungsgründer Karsten Kallinowsky plant, 2020 eine Professur durch die Stiftung einzurichten, damit auf dem Gebiet der Kinderkrebsforschung intensiver geforscht wird. „Trotz steigender Zahl von Erkrankungen hat die Pharmaindustrie kein großes ...

Lesezeit für diesen Artikel (304 Wörter): 1 Minute, 19 Sekunden

