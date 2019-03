Dieser Fall sorgte für viel Aufsehen: 2012 wurde ein Bad Kreuznacher Gastwirt verurteilt, weil er eines der historischen Brückenhäuser, in dem seine damalige Lebensgefährtin eine Boutique betrieb, von einem rumänischen Hilfsarbeiter in Brand setzen lassen wollte. Außerdem sollte der Mann für ihn in Bingen einen Geschäftspartner per Auftragsmord aus dem Weg räumen. Jetzt steht der Anwalt des Gastronomen selbst vor Gericht – wegen Betrug, Falschaussage und Diebstahl.

Der Rechtsanwalt aus Kaiserslautern, der den Gastwirt unter anderem in dem Verfahren vor dem Landgericht vertrat, muss sich nun als Angeklagter vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach verantworten. Bei dem Betrugsvorwurf geht es ...

