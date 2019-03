Kein Verein wie jeder andere: Den 1. Kreativen Tanzsportclub Bad Kreuznach (KTC) haben Christiane Knoblach und ihr Mann Andreas Knoblach im Jahr 2000 gegründet, weil sie sich einen Verein wünschten, bei dem nicht der Leistungsgedanke, sondern das Miteinander an erster Stelle steht. Was mit zwei Tanzgruppen begann, hat sich inzwischen zu einem Verein mit mehr als 320 Mitgliedern entwickelt, in dem sich neben Tanzgruppen für verschiedene Altersstufen, auch eine Eltern-Kind-Gruppe und eine Seniorengruppe gebildet hat.

„Das Gute ist, dass wir nichts müssen, aber alles können, haben wir mal festgestellt“, sagt Christiane Knoblach. Nach etlichen Stationen ist der KTC seit inzwischen zehn Jahren in der Sporthalle ...

Lesezeit für diesen Artikel (418 Wörter): 1 Minute, 49 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.