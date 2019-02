Den Ausbau der Landesstraße 108 zwischen Bockenau und Winterburg übernimmt die Firma Faber aus Schlierschied. Im Rahmen einer Baustellenbesprechung mit den Ortsbürgermeistern und Vertretern der Ordnungsämter der Verbandsgemeinden Rüdesheim und Bad Sobernheim stellte Gerold Haas, Fachgruppenleiter Bau des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Bad Kreuznach, nun die Rahmenbedingungen des Großprojekts vor.

„Wir haben in unserer Ausschreibung drei Bauphasen vorgesehen“, berichtete der LBM-Ingenieur. Ob die vorgesehene Reihenfolge in den Bauphasen mit Abschnitt eins von Winterburg bis zur Ellerbachbrücke an der Bockenauer Schweiz, ...