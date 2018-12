Gerade erst ist André Borsche aus Bolivien zurückgekommen, wo er mit seinem Team in 10 Tagen rund 200 Operationen durchgeführt hat. Das allein ist schon eine Leistung. Das Besondere aber ist, dass er die mit seinem Team in der Freizeit und voll ehrenamtlich erbracht hat. Der 63-jährige plastische Chirurg aus Bad Kreuznach weiß nicht, sein wievielter Auslandseinsatz es war. Eins aber weiß er sicher: „Irgendwann im Leben stellt sich bei jedem die Sinnfrage. Ich habe das Glück, in einem Umfeld zu wirken, wo sie beantwortet ist.“

Jedes Jahr bricht er, begleitet von seiner Frau, der Allgemeinmedizinerin Eva Borsche, für den gemeinnützigen Verein Interplast zwei- oder dreimal auf, um irgendwo in der Welt Kinder mit Fehlbildungen, Geschwüren ...

Lesezeit für diesen Artikel (785 Wörter): 3 Minuten, 24 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.