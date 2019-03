Theoretisch wissen wir alle, dass wir eines Tages sterben müssen. Doch im Alltag verdrängen viele Menschen diesen Gedanken oft. Die Ängste, die jemand ausstehen muss, der so schwer krank ist, dass er nicht mehr lange zu leben hat, kann ein gesunder Mensch wohl nie ganz begreifen.

Deswegen braucht es in der Kommunikation zwischen Pflegepersonal und Angehörigen mit Palliativpatienten ein ganz besonderes Fingerspitzengefühl – sagt Dr. Elke Freudenberg, die am Mittwochabend in der proppenvollen Theodor-Fliedner-Halle einen Vortrag ...