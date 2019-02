Der Klimawandel ist längst im Weinbau angekommen. In Südtirol müssen die Winzer mit ihren Rieslingreben bereits auf Höhen ab 500 Meter ausweichen: „Weiter unten wird das dort nix mehr“, berichtete Arno Becker vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück bei der jüngsten Kreuznacher Wintertagung. Ein anderes Phänomen sei in Südengland zu beobachten: Dort haben führende Champagnerhersteller und andere Investoren damit begonnen, in großem Maßstab Rebstöcke zu pflanzen – allein im vorigen Jahr rund 2 Millionen Stück. Auch im Kreis Bad Kreuznach ist nichts mehr, wie es mal war: Die Vegetationsperiode beginnt inzwischen rund 14 Tage eher als in früheren Jahrzehnten.

Weil das nicht nur zu Wespenfraß und Ohrwurmbefall, sondern im Extremfall auch zu Blitzernten führen kann, wird inzwischen über Maßnahmen zur Reifeverzögerung nachgedacht, „über die man in den 1980er-Jahren noch ...

Lesezeit für diesen Artikel (361 Wörter): 1 Minute, 34 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.