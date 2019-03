Erst mal durchatmen, bevor der Kampf weitergeht: So lautet das Motto der Organisatoren der jüngsten Fridays-for-Future-Demonstrationen (FFF) in Bad Kreuznach.

An den beiden vergangenen Freitagen hatten sich Schüler aus dem ganzen Kreisgebiet für ein Umdenken in Sachen Klimapolitik starkgemacht, nach 250 Demonstranten am ersten Freitag (8. März) eine Woche später ...