„Ich wohne da seit 28 Jahren, ich hatte noch nie Probleme mit den Nachbarn!“ Der 48-jährige libanesische Angeklagte, der in einer relativ ruhigen Wohnstraße in der Bad Kreuznacher Südstadt lebt, ist fassungslos, als er die Anklage hört. Ein Streit um Kirschen und kurze Hosen unter muslimischen Glaubensbrüdern soll im Juni 2018 so aus dem Ruder gelaufen sein, dass die Polizei gerufen werden musste und es jetzt zu einer Verhandlung vor dem Strafrichter beim Amtsgericht kam.

Der 48-Jährige kann kaum an sich halten, als Staatsanwältin Marina Meesenholl den Sachverhalt der Anklage vorträgt. Er soll zwei Männer, die gleichfalls aus dem arabischen Sprachraum kommen, am 6. Juni ...

Lesezeit für diesen Artikel (546 Wörter): 2 Minuten, 22 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.