Ein Trio, das die Massen steuert – wenn die DJs Jonny, Anthony und Sammy auflegen, steht keiner still. Dann bebt der Saal, der Platz, die Hütte. Oder auch die halbe City: am Altweibertag, wenn sich Tausende auf dem Kornmarkt oder in der Rossstraße drängen. Vor der Sparkasse heizt Jonny seit Jahren ein, in der Rossstraße Anthony. Dann geht die Post ab, wogt die Partyschar.

Jonny, der Vater Anthonys und Sammys, kam als Sohn eines US-Soldaten in Bad Kreuznach zur Welt; seine Mutter stammt aus Klotzsche im Osten. Und so spricht der Neu-Hargesheimer, unerwartet bei ...

Lesezeit für diesen Artikel (716 Wörter): 3 Minuten, 06 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.