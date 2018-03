Hunsrückbahnstrecke im Guldenbachtal: Gleisarbeiten sorgen für Aufruhr

Eine Gleisbaurotte mit Bagger und Gleisbaugeräten arbeitet seit gut einer Woche an der Hunsrückbahn und versetzt das untere Guldenbachtal von Windesheim über Guldental bis Langenlonsheim in Aufregung. Angesichts der Betriebsamkeit auf dem Gleiskörper stellen Befürworter wie Gegner der Hunsrückbahn die Frage, ob die Bahn jetzt doch kommt.

Damit das Gleis mit schweren Tonnagen befahren werden kann, laufen zurzeit Gleisunterhaltungsarbeiten.

Foto: Josef Nürnberg

Fest steht wohl: Nein, sie kommt vorerst nicht, und die Gleisbauarbeiten finden auch nur deswegen statt, weil über die Bahn Transformatoren aus dem Umspannwerk Waldlaubersheim transportiert werden müssen.

Bei der Guldentaler Ortsbürgermeisterin Elke Demele klingelte in den vergangenen Tagen dauernd das Telefon. „Die Frage, wie es mit der Bahn weitergeht, interessiert hier jeden, wobei die meisten die Bahn nicht wollen“, sagt die Ortschefin. Schlimm für sie war die Tatsache, dass sie ihren Bürgern zunächst nicht einmal Auskunft darüber geben konnte, warum die Gleisbauarbeiten laufen. Denn ihre Bitte an die DB Netz, man möge ihr Auskunft geben, wurde bis dato nicht erhört. Vom Transportauftrag für das Umspannwerk Waldlaubersheim erfuhr sie schließlich von Gewerkschaftsseite aus. Auch Windesheims Ortsbürgermeisterin Claudia Kuntze wusste nur, was jedem ersichtlich ist, nämlich, dass „der Gleiskörper sauber gemacht wird“, während Bürgermeister Michael Cyfka gar nichts von der Maßnahme gehört hatte. Selbst die Presseabteilung der DB Netz in Frankfurt schaffte es nicht innerhalb von 24 Stunden, unserer Zeitung Auskunft zu geben. „Wir wissen bisher nichts von Bauarbeiten an der Strecke, bleiben aber dran“, so die Mitteilung.

Klar ist, dass nur der rund sieben Kilometer lange Abschnitt von Langenlonsheim bis Windesheim hergerichtet wird. Wobei die Streckenrestaurierung allein vom Umfang her nur wenig mit der einfachen und turnusmäßigen Wartung der Hunsrückbahn zwischen Langenlonsheim und dem Flughafen Hahn zu tun hat.

So musste für die Verladung der Transformatoren der Verladeplatz am Windesheimer Bahnhof eingeebnet werden. Hier hat die Baufirma ihren Bauhof eingerichtet. Von hier aus hat die Fachfirma mit der Streckensanierung begonnen. Zunächst wurde der Bewuchs am Rande der Strecke entfernt. Danach hat ein Schienenbagger die Drainagegräben links und rechts des Schotterdamms ausgekoffert. Die Gräben werden anschließend mit Schotter bis ungefähr zur Schwellenoberkante angefüllt. Während auf dem ersten Abschnitt von Windesheim nach Langenlonsheim diese Technik zum Einsatz kommt, wird im unteren Bereich der Strecke der Schotter ins Gleis mit sogenannten Selbstentladewagen eingebracht, wie Mitarbeiter der Baufirma informierten.

Froh ist die Guldentaler Ortsbürgermeisterin, dass es sich also nicht um Anzeichen einer Reaktivierung der Hunsrückbahn handelt. „Man wird unruhig, denn man weiß ja nie, ob die Bahn nicht doch noch reaktiviert wird“, sagt sie. Gern hätte sie ihren Bürgern früher Auskunft über den Zweck der Streckenarbeiten gegeben. Nachdem sich die Bahn bei ihr nicht gemeldet hatte, musste sie aber selbst erst lange recherchieren.

Von unserem Reporter Josef Nürnberg