Hunsrückbahn-Spekulationen: Strecke für Großtransport in Schuss gebracht

Was geht da ab an der Gleistrasse der Hunsrückbahn zwischen Windesheim und Langenlonsheim? Klar ist: Die dort in den kommenden Wochen anstehenden Maßnahmen würden auch dem Gleisbau einer Hauptstrecke alle Ehre machen. Das Gleis wird stark ertüchtigt.

Mitarbeiter einer Gleisbaufirma sind zurzeit damit beschäftigt, die Schienen zu nivellieren und vorzustopfen.

Foto: Josef Nürnberg

Das teilte Andreas Preuß vom Übertragungsnetzbetreiber Amprion mit. Sein Unternehmen ist für die Maßnahme verantwortlich, da es den Schienenstrang zum Trafotransport braucht.

Die Arbeiten an der Gleistrasse werden noch bis Ende Februar dauern, erklärt Preuß auch, und warum dem so ist: Ein riesiger Transformator wird zum Umspannwerk Waldlaubersheim transportiert. Und der wiegt rund 400 Tonnen. „Er sollte auf keinen Fall umstürzen“, sagt Preuß und beruhigt Anwohner, die in den Gleisbauarbeiten vielleicht den Beginn der Wiederinbetriebnahme der Strecke sehen. „Amprion tut das ausschließlich zum Trafotransport und hat hierfür die Genehmigung des Eisenbahnbundesamts.“ Dennoch wird das Gleis ähnlich wie jene Strecken, auf denen regulärer Zugbetrieb läuft, perfekt hergerichtet. So wird am Ende der Schotter mit einer Gleis-stopfmaschine gefestigt. Zurzeit ist ein Trupp zwischen Windesheim und Guldental unterwegs, um das Gleis zu nivellieren. Was die Bauarbeiten kosten, darüber gab Amprion keine Auskunft.

Noch vergangene Woche hatte der FDP-Kreisvorsitzende Thomas Bursian beim Neujahrsempfang seiner Partei im Bad Kreuznacher Kurhaus gefordert, sich vom Gedanken der Reaktivierung der Hunsrückbahn endgültig zu verabschieden und stattdessen den Öffentlichen Personennahverkehr in sinnvolleren Bereichen auszubauen, beispielsweise einen S-Bahn-Verkehr. „Wenn die Reaktivierung der Bahn kommt, dann ist sie ein Eurograb“, sagte Bursian auf Nachfrage des „Oeffentlichen“. Er fragt sich, was man sich von dieser Bahn verspreche. Wenn sie schneller Zubringer zum Flughafen Hahn sein soll, hätten die Gemeinden an der Strecke nichts davon. Hält sie aber in jedem Dorf, wird sie zum Bummelzug und uninteressant.

Bursian glaubt, dass die Gemeinden vom Abbau der Strecke sogar profitieren würden. Denn zurzeit trennt die Trasse beispielsweise Windesheim in zwei Hälften. Bursian ist überzeugt: „Ein Abbau der Strecke würde auch dem Schindeldorf in Stromberg entgegenkommen, da hier die Bahnbrücke den Lkw-Verkehr behindert.“

Auch als Zubringer zum Nationalpark sei die Bahn überflüssig. „Zudem muss man immer sehen, dass eine breite Mehrheit in der Bevölkerung die Bahn gar nicht will“, sagt der FDP-Vorsitzende.

Von unserem Reporter Josef Nürnberg