Einstimmig hat der Winterburger Gemeinderat ins einer jüngsten Sitzung den Doppelhaushalt 2019/2020 verabschiedet. Und der Entwurf sieht für beide Jahre erneute Fehlbeträge vor: 2019 werden voraussichtlich knapp 44.000 Euro in der Kasse fehlen.

Einen dicken Brocken macht dabei die notwendige Sanierung des eingestürzten Bachgewölbes und der Mauer am übermauerten Fischbach an der Soonwaldstraße aus. Nach dem Hochwasser 2016 hat es am verrohrten Bachlauf ...