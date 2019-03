Die Anklagepunkte der Staatsanwaltschaft gegen einen 19 Jahre alten syrischen Jugendlichen, der sich zusammen mit einem afghanischen Staatsbürger vor dem Jugendschöffengericht verantworten muss, ergeben ein Bild von einem offenbar immer gewaltbereiten Schläger. Im Zeitraum von Mai bis September 2018 war der junge Syrer allein an vier tätlichen Auseinandersetzungen in Bad Kreuznach beteiligt. Nach dieser Serie landete er im Jugendarrest, wo er dadurch auffällig wurde, dass er in seiner Zelle eine Decke und ein Kissen in Brand setzte. Das Feuer hatte schon auf den Bodenbelag übergegriffen. Die Mitarbeiter bemerkten den Brandgeruch gerade noch rechtzeitig, um das Feuer löschen zu können. Inzwischen ist der 19-Jährige in einer Jugendstrafanstalt untergebracht. Die versuchte Brandstiftung wirft die Frage nach der Persönlichkeit des Syrers auf, der schon als Kleinkind seinen Vater verlor und vor drei Jahren mit zahlreichen Verwandten nach Deutschland floh.

Am 10. Mai vergangenen Jahres folgte er jedenfalls einem telefonischen Hilferuf seines Mitangeklagten, einem 22-jährigen Afghanen. Der hielt sich am frühen Abend mit einem Bekannten an der Schirmbar unter der ...

