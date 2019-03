Es Spannungen zu nennen, wäre übertrieben. Das Verhältnis zwischen den Fraktionen von SPD und CDU im Bad Kreuznach Stadtrat ist zwar nicht frei von atmosphärischen Störungen, vor allem dringen mal mehr oder weniger deutlich formulierte Spitzen zwischen deren Wortführen in Auge und Ohr, aber grade die Etatberatungen im Februar zeigten, dass es sehr wohl inhaltliche Schnittmengen bei den ehemaligen Koalitionspartnern gibt.

So stimmten CDU und SPD beide für Maßnahmen wie den Abriss des Hallenbewegungsbades sowie des Gradierwerks Ost im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg, das Vorantreiben des Baus des Feuerwehrgerätehauses in ...