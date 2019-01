Die Bürgerinitiative „L(i)ebenswertes BME“ hat sich am Freitagabend im Weingut Rotenfels. Im Mittelpunkt steht aktuell zwar die Rettung des Deutschen Hauses, eines Fachwerkbaus aus dem 18. Jahrhundert in der Berliner Straße in Bad Münster am Stein, doch die Arbeit der BI soll über dieses Engagement hinausgehen. „Die historische Identität wie das Deutsche Haus erhalten und die Zukunft gestalten“, wurde das Ziel in der Gründungsversammlung formuliert. Man will sich dafür einsetzen, dass alle Generationen in einem liebenswerten BME zusammenleben können.

Zu Ansprechpartnern der BI bestimmte die Versammlung das Ehepaar Ruth und Hellmut Voigtländer sowie Peter Dill. Alle drei hatten sich im Vorfeld der Versammlung für die Rettung des Deutschen Hauses ...

Lesezeit für diesen Artikel (429 Wörter): 1 Minute, 51 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.