Er gilt als Realo der Grünen und als verlässlicher Partner auch für seine Mitkoalitionäre aus CDU und FWG: Ludger Nuphaus. Nach 25 Jahren im Kreistag scheidet er nun aus der Kommunalpolitik im Kreis KH aus.

Gebürtig stammt der Wahl-Bad-Kreuznacher aus Liesborn in Westfalen, lernte den Beruf des Galvaniseurs bei Automobilzulieferer Hella in Lippstadt. An die Nahe kam er 1982, als er sein Umweltschutz-Studium in der ...