Alexander Beisiegel aus Traisen hatte sich schon über sich selbst geärgert, weil er die geplante Eisweinlese am 2. Weihnachtsfeiertag kurzfristig abgeblasen hatte. Doch jetzt ist er heilfroh über seine damalige Entscheidung. Denn am Montagmorgen reichten die Minustemperaturen dicke: Bei minus 10,5 Grad erntete das Weingut in der Lage Traisener Nonnengarten mehr als 200 Liter mit bemerkenswerten 170 Grad Öchsle – ein Spitzenwert. Auch Winzer in Wallhausen und Kirschroth brachten die edle Ernte ein – und das im Schein des Blutmondes, der für eine ganz besondere Atmosphäre sorgte.

„Es hat sich gelohnt, dass wir die Trauben komplett mit Folie geschützt haben“, bilanziert Beisiegel. Sonst hätte die Qualität seiner Einschätzung nach doch sehr gelitten – wenn die Stare überhaupt ...

Lesezeit für diesen Artikel (413 Wörter): 1 Minute, 47 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.