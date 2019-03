Im Bereich der Polizeidirektion Bad Kreuznach kam es am Wochenende zu mehreren versuchten und auch zu vollendeten Einbrüchen in Einfamilienhäuser.

So drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag, 2. März, 13.20 Uhr, und Sonntag, 3. März, 8 Uhr, in insgesamt vier Einfamilienhäuser in Zotzenheim in der Wiesbachstraße und ...