In eine Kirner Gaststätte ist in der Nacht zum Samstag eingebrochen worden.

Der Einbruch in die Gaststätte "Check In" in der Bahnhofstraße wurde gegen 2.45 Uhr der Polizeiinspektion Kirn gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Haupteingangstür mit massiver Gewalteinwirkung ...