Braucht Kirn ein Parkhaus? Da scheiden sich die Geister. Es gibt genug Platz in allen Ecken, die sollen mal ihre Hecken zurückschneiden, dann passt es schon, sagen die einen. In der zweitgrößten Stadt des Kreises Bad Kreuznach, die größer ist als die Kreisstädte Simmern oder Kusel, braucht es eine zentrale Parkmöglichkeit, die den nervenden Suchverkehr nach den Heckenparkplätzen erspart, sagen die anderen. Und letzteres ist auch meine Meinung. Natürlich hat der Rechnungshof das Recht und auch die Pflicht, bei Millioneninvestitionen den Finger zu heben und vor Verschwendung zu mahnen. Nur: Es gab ja in Kirn ein Parkhaus. Dass dieses marode, nass, eng und für heutige Fahrzeuge auf der Fahrt zum Oberdeck kaum nutzbar war, steht auf einem anderen Blatt. Es hatte 190 Plätze. Bei zunehmendem Individualverkehr und abnehmenden ÖPNV-Angeboten leuchtet es ein, dass auf lange Sicht eher mehr als weniger Parkplätze in Kirn gebraucht werden.

Die Kirner Innenstadt hat sich dank Sanierungssatzung sehr gut entwickelt. Alle vier Banken haben investiert, die beiden Sparkassen, die Volksbank und auch die Commerzbank ihren Standort gefestigt mit teils hohen ...

Lesezeit für diesen Artikel (756 Wörter): 3 Minuten, 17 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.