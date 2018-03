Ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, bitte: Einzelhandel will Internetkokurrenz eigene Plattform entgegensetzen

Kirn aktiv! Der Name der Werbegemeinschaft ist gleichzeitig Programm. Die Stadt aktiv vertreten, sie attraktiver für Kunden machen, zukunftsorientiert aufgestellt sein bei allen Herausforderungen. Dazu gehören sinkende Einwohnerzahlen in der Region, wachsender Onlinehandel oder Verkehrsprobleme. Als Gemeinschaft leistungsfähiger Firmen aus den Bereichen Handel, Handwerk und Dienstleistungen versucht das Team um Vorsitzenden Bernd Gerhard und seinen Stellvertreter Gunnar Venter, den Wirtschaftsstandort Kirn zu stärken.

Bernd Gerhard berät Ute Müller aus Becherbach beim Weinkauf. In seiner Genussgalerie bietet der Kirn-aktiv-Vorsitzende neben vielen regionalen Spezialitäten vor allem auch Nahewein an. Auch das ist gelebte Kooperation. Gerhard sagt: Die Menschen achten auf Qualität, wollen Regionalität, gönnen sich etwas. Das Sortiment sei ständig in Bewegung. Das gilt für den ganzen Einzelhandel, der offensiv für den Standort Kirn wirbt. Foto: Armin Seibert

Wir sprachen mit Gerhard über das zurückliegende Jahr 2017 und die Pläne für 2018. „Wir wachsen“, freut sich Gerhard über drei neue Mitgliedsbetriebe kurz vor Weihnachten. Ein Indiz, dass Firmen es als zunehmend wichtig empfinden, mit einer starken Gemeinschaft auf dem umkämpften Markt anzutreten, dass sie es einsehen, gemeinsam anpacken zu müssen. Verhaltener Optimismus sei angebracht, insgesamt aber noch etwas mehr Selbstbewusstsein nötig, sagt Gerhard.

Er begründet das so: Im Vergleich mit anderen Städten brauche sich Kirn keineswegs zu verstecken. Auch nicht vor dem Osten des Kreises und der Stadt Bad Kreuznach. Gerhard findet: „Wir überzeugen durch fachliche Kompetenz, kurze Wege und ein beachtliches Preis-Leistungs-Verhältnis in allen angebotenen Branchen. Unsere Events und Veranstaltungen sind überregional bekannt von A wie Autofrühling bis Z wie Ziehung der Gewinner beim Weihnachtsgewinnspiel.“

Andreasmarkt die Ausnahme

Mit Ausnahme des Andreasmarktes (diesmal aus gesetzlichen Gründen zwangsweise samstags) waren alle Veranstaltungen wie etwa Beachparty oder Autofrühling wieder stark besucht, bilanziert Gerhard. Ein Highlight im wahrsten Sinne sei auch die Weihnachtsbeleuchtung gewesen: Die Resonanz der Kundschaft war stark, und Kirn aktiv selbst freute sich natürlich über das wohltuende Sponsoring (wir berichteten).

Natürlich gebe es bei der Umsatzbetrachtung zum Andreasmarkt ganz unterschiedliche Ergebnisse. die Spanne reiche von unterdurchschnittlich bis sehr gut. Das gelte gleichermaßen für’s diesmal recht kurze Weihnachtsgeschäft, weil der vierte Advent auf Heiligabend fiel und somit praktisch eine Woche fehlte. Da machte der Onlinehandel wieder und sogar zunehmend Probleme, weil mit garantierter Lieferung vorm schnell nahenden Fest geworben wurde. Beratung im Geschäft, aber kaufen online beim billigsten Anbieter. Dieses Phänomen mache auch in Kirn Sorgen. Gerhard weiß, dass in einigen Städten als Gegenmaßnahme Benutzungsgebühren erhoben werden, die dann beim Kauf verrechnet werden. Eine Option auch für Kirn? Eher nicht.

Lieber möchte man das Problem ganz offensiv angehen, die Onlinemöglichkeiten nämlich selbst nutzen. Kirn-Aktiv-Mitglied Frank Heilmann brachte eine lokalen Shoppingplattform ins Spiel, bei der lokaler Einzelhandel, Dienstleister und Gewerbebetriebe mitmachen könnten. Der Optiker aus dem Steinweg (wohnt in Hochstädten) sieht dabei eine ganze Stadt als virtuellen Marktplatz.

„Da müssen wir natürlich auch Geld in die Hand nehmen“, weiß Bernd Gerhard, dass erfolgreiche Präsentation durchdacht und für die Kunden unproblematisch leicht nutzbar sein muss. Man brauche aber hier das Rad nicht neu zu erfinden. Erfolg versprechende Beispiele gebe es in Wuppertal, in Mönchengladbach und im Stuttgarter Raum.

Natürlich hat der Vorstand für 2018 eine längere Wunschliste, obwohl man weiß: Handel in Kirn ist nicht immer ein Wunschkonzert. Weniger Baustellen als 2017 wünscht man sich beispielsweise. Natürlich ist jeder froh, wenn gebaut und saniert wird, aber die zahlreichen Straßenbaustellen seien – so Gerhard zurückhaltend – 2017 sicherlich nicht Umsatz fördernd gewesen. Und in Anbetracht der wachsenden Konkurrenz in Idar-Oberstein, wo ein Modemarkt eröffnet wird, sei in allen Bereichen ein starker Auftritt nötig.

Auf Neuansiedlungen gespannt

Die Events für 2018 stehen fest, man hofft auf erfolgreiche Neuansiedlung von Geschäften auch in der Innenstadt und auf eine entspanntere Parksituation. Gerhard weiß: Der Kirner Einzelhandel lebt sehr stark von der Kundschaft aus den umliegenden Dörfern. Das ist das Ergebnis einer Marktanalyse. Kirn aktiv will nun auch die Urkirner künftig noch etwas mehr in die Geschäfte locken. Gerhard setzt darüber hinaus auf konstruktive Zusammenarbeit mit der neu formierten Gik (Gewerbeinitiative Kirn-Land) um Vorsitzende Claudia Wehner-Dhonau und Stellvertreter Nico Barth.

Die Vorstandsarbeit bei Kirn aktiv macht Spaß, sei aber vom Zeitaufwand schon mal grenzwertig, sagt der Vorsitzende. Er will gern weitermachen und Kirn noch besser vernetzen. Dazu gehört etwa die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Meisenheimer Blickpunkt und künftig mit SoAktuell um Stefan Klußmeier, der in Kirn wohnt und in der Kirner Feuerwehr aktiv ist.

Von unserem Redakteur Armin Seibert