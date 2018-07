Ein pralles Wochenende wird am 7. und 8. Juli in Bingen geboten. Zwischen dem Internationalen Jazzfestival „Bingen swingt“ vor anderthalb Wochen, dem Binger Open Air Festival (BOAF) in den vergangenen Tagen sowie den kommenden Ereignissen „Sommerlicher Vierklang“ am 14. Juli und der nachfolgenden Rekordweinprobe „4 Mal Genuss am Fluss“ am 4. August klafft also alles andere als eine Veranstaltungslücke. Ganz im Gegenteil: Bei „Rhein in Flammen“ am Samstag, 7. Juli, und dem in diesem Jahr zweitägigen Kulturuferfest am 7. und 8. Juli tobt wieder das pralle Leben am Rhein-Nahe-Eck und in der feierfreudigen Welterberegion.

Sieben Prachtfeuerwerke Sieben Prachtfeuerwerke Der ungebrochen beliebte Klassiker „Rhein in Flammen“ bietet sieben Prachtfeuerwerke, „brennende“ Burgen und eine imponierende, beleuchtete Flotte von rund 50 Schiffen im romantischen Rheintal. Die Nachfrage nach den ...

