Bei der Kappensitzung der Winzenheimer Jerrys feierten die Narren ein närrisches Wiedersehen mit „Super Mario“ und „Baywatch“. Denn die Narren hatten in dieser Kampagne die Zeit zurückgedreht und feierten unter dem Motto „Die Jerrys bringen, welch ein Glück, euch die 90er zurück“ eine tolle Sitzung.

Natürlich ist die Zeit insbesondere an den Elferräten nicht spurlos vorbei gegangen. So bilanzierte ein zu jeder Zeit schlagfertiger Sitzungspräsident Heiko Kraft: „Die Elferräte hatten in den 90er-Jahren weniger Gewicht, ...