Der Daxweilerer Rat macht reinen Tisch und hebt die Ausbaubeschlüsse für vier Dorfstraßen nach wochenlangen Diskussionen auf. Auslöser sind die Reaktionen erzürnter Anwohner und die mögliche und baldige Abschaffung der Ausbaubeiträge.

Zahlreiche Politiker haben dies bereits gefordert und damit in Daxweiler erhebliche Unruhe ausgelöst. Und so war es wenig verwunderlich, dass sich zur Ratssitzung am Mittwochabend zahlreiche, besorgte Bürger eingefunden hatten, ...