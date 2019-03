„Komm näher!“ Das ist das Motto der neuen Sommerveranstaltung von Weinland Nahe. Das Format des Naheweinfestivals haben zahlreiche Akteure gemeinsam aus der Taufe gehoben. Zum Auftakt gibt es einen Dreiklang: Am 6. Juli startet das Naheweinfestival in den Weinterrassen in Wallhausen mit dem Rebenbeben. Am 13. Juli laden die Nahewinzer mit Markus Buchholz zur „Nah(e)bar“ in das Landhaus nach Guldental ein. Und im Kurpark von Bad Münster am Stein ist am 3. August Picknickzeit unter der Überschrift „Nahegelage“.

Große Bandbreite angestrebtDas „Komm-näher!“-Festivalformat kann von Jahr zu Jahr je nach Beteiligung und Ideen variieren, betonen die Initiatoren um Wolfgang Eckes, Vorsitzender von Weinland Nahe, und seine Stellvertreterin Margit Forster. ...

Lesezeit für diesen Artikel (492 Wörter): 2 Minuten, 08 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.