Von April an finden im Diakonie Krankenhaus Kirn wieder chirurgische Sprechstunden für Patienten mit Beschwerden im Bauchraum statt. Mohammed Ibrahim Froka, Oberarzt der Chirurgischen Abteilung am Diakonie Krankenhaus Bad Kreuznach, ist Experte für Eingriffe an den inneren Organen des Bauches. Die Sprechstunde richtet sich an Menschen mit Leistenbrüchen, Gallenleiden, Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, aber auch Krebserkrankungen und Erkrankungen des Enddarms wie Hämorrhoiden sowie Schilddrüsenerkrankungen. „Ich bespreche mit den Patienten das Beschwerdebild, und wir schauen, ob eine Operation nötig ist oder ob wir das Leiden ohne Skalpell in den Griff bekommen“, sagt Froka.

Durch das Schlüsselloch operiert Wo immer es möglich ist, operieren Froka und das gesamte Team um Chefarzt Dr. Eckart Bader minimal-invasiv. „Dabei wird mit ganz kleinen Schnitten gearbeitet. Für den Patienten ...

Lesezeit für diesen Artikel (233 Wörter): 1 Minute, 00 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.