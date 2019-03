Mona Lisa, immer wieder Mona Lisa. Das berühmte Frauenportrait von Leonardo da Vinci, entstanden zwischen 1503 und 1507, gehört zu den beliebtesten Briefmarkenmotiven weltweit. In seiner Sammlung, bestehend aus 72 Blättern auf sechs Ausstellungsrahmen, hat Klaus D. Schwindt, Vorsitzender des Creuznacher Briefmarkensammler-Vereins, diesem Gemälde und den vielen anderen Werken des großartigen Künstlers der Renaissancezeit ein beeindruckendes Denkmal gesetzt.

Aug in Aug mit der berühmten Mona Lisa: Vorsitzender Klaus Schwindt bei der Ausstellung in Sponheim Foto: CBV2019 wird überall in der Welt des vor 500 Jahren gestorbenen Malers ...