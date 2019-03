Am Donnerstag wurden in Neu-Bamberg bei Bad Kreuznach auf einem Kinderspielplatz blaue Kügelchen auf dem Rasen entdeckt. Die Substanz kann für Mensch und Tier sehr schädlich sein. Steckt Dummheit oder Schlimmeres dainter?

Der Spielplatz am Fliederweg in Neu-Bamberg: Nachdem der Rasen von einem bisher noch Unbekannten mit Blaudünger bestreut worden war, müssen die kleinen blauen Kügelchen nun aufgeschlämmt werden, damit sie in ...