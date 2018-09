Dass der Bad Kreuznacher Bauernmarkt in diesem Jahr zum 25. Mal stattfand, ist vielen Stammgästen bekannt. Michael Lipps, Dienststellenleiter des Dienstleistungszentrums Rheinhessen Nahe Hunsrück (DLR), überraschte die Gäste bei der Eröffnung mit Landwirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) aber damit, dass 2018 an der Rüdesheimer Straße tatsächlich gleich dreifach gefeiert wird: Vor zehn Jahren präsentierten Rainer Lauf und seine Mitstreiter anlässlich des Tags der offenen Tür und des Bauernmarktes im DLR die Regionalmarke SooNahe und damit den Beginn einer Erfolgsgeschichte. Aktuell liegt der neue Einkaufsführer mit der Produktpalette von inzwischen 180 Mitgliedsbetrieben vor. Und den ersten runden Geburtstag des Königinnen-Weins feierten Matthias Harke von Gastland Nahe und Oswald Walg vom DLR im Staatsweingut mit zahlreichen ehemaligen Nahewein-Majestäten. Verkostet wurde der zehnte Jahrgang des feinherben Rieslings aus dem Weinberg der Naheweinköniginnen in der Premiumlage Norheimer Kafels. Viel Anlass zur Freude also, dennoch benannte Minister Wissing auch deutlich das Kernproblem der Landwirte: „In ganz Europa gibt es derzeit keine zufriedenstellenden Erzeugerpreise.“

Sein politisches Ziel sei es, die Bauern unabhängig von Subventionen zu machen, so Wissing. Den „Triple-Feiertag“ im DLR nutzten zudem die Landfrauen des Verbandes Rheinland-Nassau, die unter anderem mit Wissing ...

Lesezeit für diesen Artikel (347 Wörter): 1 Minute, 30 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.