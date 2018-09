Der zeitliche Rahmen ist noch unklar, genauso ist noch nicht geklärt, wer das Projekt letztlich federführend vorantreiben wird – sicher ist aber: Auf dem Kuhberg wird mehr Wohnraum geschaffen. Und dabei könnte die Stadt selbst eine wesentliche Rolle spielen. Auf dem ehemaligen THW-Gelände in der Rheingrafenstraße – dort, wo der Ledderhoser Weg abknickt – soll ein grünes Wohnviertel entstehen, das Platz für rund 120 Menschen bietet. Das Projekt wird in der kommenden Woche zum ersten Mal in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr vorgestellt.

Gemeinsam mit dem Architekturbüro HDG wurde ein Bebauungskonzept entwickelt, heißen soll das Areal „Wald.Stadt.Süd“. Die Grundidee: frische, junge Wohnformen in unterschiedlichen Größen sollen den Kuhberg attraktiv machen. Geschossbau trifft ... Gemeinsam mit dem Architekturbüro HDG wurde ein Bebauungskonzept entwickelt, heißen soll das Areal „Wald.Stadt.Süd“. Die Grundidee: frische, junge Wohnformen in unterschiedlichen Größen sollen den Kuhberg attraktiv machen. Geschossbau trifft ...

Lesezeit für diesen Artikel (461 Wörter): 2 Minuten, 00 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.