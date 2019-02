Unschuldig wegen eines Kapitalverbrechens angeklagt: Diese schlimme Erfahrung endete für einen 30-jährigen Mann gestern vor dem Landgericht Bad Kreuznach mit einem Freispruch. Am sechsten Verhandlungstag wurde das Verfahren gegen ihn abgetrennt. Diese Entwicklung hatte sich bereits im letzten Prozesstermin angedeutet, an dem drei Zeugen den 30-Jährigen mit einem Alibi entlastet hatten. „Für meinen Mandanten geht heute ein Alptraum zu Ende“, sagte Rechtsanwalt Andreas Patz.

Der 30-Jährige ist Opfer einer Verwechslung geworden, die ihn nicht nur in die unangenehme Position eines Angeklagten gedrängt, sondern auch gravierend in seine Lebensplanung eingegriffen hat. In dem Verfahren geht ...