Alle Jahre wieder sorgen die Bad Kreuznacher Lions für eine spannende Vorweihnachtszeit. Zum neunten Mal in Folge präsentieren sie nun ihren beliebten Adventskalender, der von heute an in den Verkauf geht. Fünf Euro kostet das Stück, das als Motiv die einzigartigen Brückenhäuser, das Wahrzeichen der Stadt, mit benachbarter Pauluskirche sowie einem Teil der Kirschsteinanlage in winterlicher Atmosphäre zeigt. Die Bad Sobernheimer Künstlerin Heidrun Hahn hat, wie all die Jahre zuvor, das Original in Öl gemalt und den Lions für den guten Zweck zur Verfügung gestellt.

Optisch entsprechend in Szene gesetzt werden nun 8000 Kalender in Umlauf gebracht. Doch damit nicht genug. Hinter den 24 Türchen, die bis zum Heiligen Abend geöffnet werden, verbergen sich wieder ...

Lesezeit für diesen Artikel (363 Wörter): 1 Minute, 34 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.