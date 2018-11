Es sind etwas mehr als drei Minuten eines ZDF-Beitrags, an denen sich eine heftige Diskussion um die in Bad Kreuznach beheimatete Masjid-Al-Hijrah-Moschee entzündet. Die Vorwürfe, die in dem Film der Sendereihe „Zoom“ erhoben werden, sind schwerwiegend. Radikal gehe es in der vom arabischen Kulturverein getragenen Moschee zu, der Imam dort propagiere den Heiligen Krieg zur Verbreitung des Islams, den Dschihad, salafistische Predigen seien in der Volxheimer Gasse an der Tagesordnung. Vorwürfe, denen die Verantwortlichen des Vereins vehement widersprechen.

Klar ist inzwischen, der Verfassungsschutz ist in Sachen Al-Hijrah-Moschee tätig gewesen. Wenn auch nur „gelegentlich“, wie es in einer Antwort vom Innenministerium heißt. Bezüge zur Gruppierung „Tablighi Jamaat“ seien dort ...

Lesezeit für diesen Artikel (682 Wörter): 2 Minuten, 57 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.