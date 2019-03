Rund 30 gut gelaunte, ehrenamtliche Helfer, haben in einem sechsstündigen Arbeitseinsatz im Weingut Thomas Lerch den Jubiläumswein für das 2019er-Großereignis „1250 Jahre Langenlonsheim“ in die Flasche gebracht, etikettiert und gut verpackt. „Ich bin nach wie vor sehr stolz darauf, dass sich 14 Langenlonsheimer Weinhöfe an der Jubiläumsweinaktion beteiligen“, betonte Ortsbürgermeister Bernhard Wolf im Gespräch mit dem „Oeffentlichen“. Gleichzeitig erinnerte er an die Traubenlese in 14 Weinbergen (wir berichteten) und dankte Beigeordnetem Thomas Lersch, bei dem die Fäden zusammenlaufen. 5500 Flaschen Jubiläumswein stehen für die fünf Festwochen bereit. Ein 2018er-Langenlonsheimer Riesling, Auslese halbtrocken. Auf dem eigens kreierte Etikett mit dem Fest-Logo steht in goldener Schrift: „14 Weinhöfe, 14 Weinberge, 40 Langenlonsheimer, 100 Prozent Riesling, 100 Prozent Handlese, 100 Prozent Begeisterung. Abgefüllt für die Ortsgemeinde Langenlonsheim.“

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, denn gerade diese Begeisterung war während der Lese genauso zu spüren wie beim Abfüllen des edlen Tropfens. Laut Ortsbürgermeister Wolf wird der Wein ab Samstag, ...

