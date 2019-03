Da ist vermutlich eins zum anderen gekommen: Nach der Steueraffäre musste Johann Lafer auch noch die finanziell aus dem Ruder gelaufene Sanierung der Räumlichkeiten auf der Stromburg verkraften.

Kurt KnaudtVerstärkend wirkte, dass er nach eigener Aussage im Val d'Or ohnehin jedes Jahr eine große Summe zuschießen musste. Was bestätigt, dass Aufwand und Ertrag in der Sterneküche oft in ...