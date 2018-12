Seit einigen Tagen ist die „Verpackung“ wieder verschwunden, das Gerüst, das die Stadthalle Lahnstein hinter Planen, Netzen und Metall versteckte, weg. Die Sanierung ist so gut wie abgeschlossen, und die Fassade erstrahlt wieder in leuchtenden Farben – ganz so wie bei der Einweihung der vom Künstler Otto Herbert Hajek gestalteten Stadthalle im Jahr 1971. Das Jubiläumsjahr – 2019 wird „50 Jahre Stadt Lahnstein“ groß gefeiert – kann kommen.

Die Instandsetzung der Außenfassade befasst die Verwaltung nunmehr seit einigen Jahren. Nach umfangreichen Schadensanalysen wurde die Stadthalle in den vergangenen Jahren insbesondere intensiv materialtechnologisch und dauerhaftigkeitsbezogen untersucht. Der Zustand ...

Lesezeit für diesen Artikel (543 Wörter): 2 Minuten, 21 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.