Was ist schon die Bürgermeister-Würde gegen das hier? Der Niederlahnsteiner Carneval Verein (NCV) hat Adalbert Dornbusch mit Glanz, Gloria und allem, was sonst noch dazugehört, zum Doktor humoris causa, oder weniger gebildet ausgedrückt, zu seinem Ehrenelferrat ernannt. Was dieser in seiner Dankesrede, die illustre Festgesellschaft im Blick, in einer Anwandlung von Understatement folgendermaßen kommentierte: „Der einzige Nicht-Prominente im Saal steht hier oben.“ Dass falsche Bescheidenheit dennoch nicht sein Fall ist, offenbarte der frisch Geehrte, als es um seine Gattin Ingrid ging: „Letztes Jahr konnte sie dank meiner Premiumpflege ihren 70. Geburtstag feiern. Nach ihrem Wunsch gefragt, antwortete sie: ‚Ich hab‘ doch alles. Ich hab‘ doch dich.‘ Na ja, wo sie Recht hat, hat sie Recht.“

Womit der Erste Beigeordnete und Bürgermeister der bekanntlich schönsten Stadt am Zusammenfluss von Lahn und Rhein bereits einen kleinen Einblick gegeben hatte in seinen trockenen Humor, den man so oder ...

Lesezeit für diesen Artikel (717 Wörter): 3 Minuten, 07 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.