Workshop im Februar: Loreleystadt sammelt Ideen fürs Krangelände

Aus unserem Archiv

St. Goarshausen

Goarshausen. Auf dem Krangelände in St. Goarshausen will die Loreleystadt in diesem Jahr einige entscheidende Schritte vorankommen. Das Technikdenkmal Häusener Kran wird noch 2018 saniert. Für das Krangelände soll in den kommenden Monaten eine Gestaltung erarbeitet werden. Dafür hofft man auf Zuschüsse aus der Städtebauförderung des Landes Rheinland-Pfalz.